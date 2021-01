Luxemburg

Corona-Kontrollen: Rund 140 gebührenpflichtige Verwarnungen

Weil sie sich nicht an die Corona-Regeln gehalten haben, sind in Luxemburg in der vergangenen Woche rund 140 Personen gebührenpflichtig verwarnt worden. In rund 80 Prozent der Fälle seien geltende Ausgangsbeschränkungen zwischen 23 Uhr abends und 6 Uhr morgens missachtet worden, teilte die Polizei in Luxemburg am Montag mit. Zudem seien Lokale entdeckt worden, in denen Alkohol angeboten wurde, sowie ein Lebensmittelgeschäft, in dem im hinteren Bereich mehrere Personen Alkohol tranken und an Spielautomaten spielten. Insgesamt habe es 380 Kontrollen gegeben.