Saarbrücken

Corona-Kinderimpfungen im Saarland starten am 16. Dezember

Am Freitag (10.12.) startet im Saarland die Vergabe von Terminen für Kinderimpfungen gegen das Coronavirus. Dies sei online oder über die Hotline machbar, teilte das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Donnerstag mit. Mit den Impfungen soll es demnach dann am 16. Dezember losgehen.