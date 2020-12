Saarbrücken

Coronajahr: Knapp 183 Millionen Euro an Hilfen im Saarland

Im Corona-Krisenjahr 2020 sind Unternehmen im Saarland mit insgesamt knapp 183 Millionen Euro unterstützt worden. Dieses Jahr sei wirtschaftlich eines der schwierigsten seit vielen Jahren gewesen, teilte das saarländische Wirtschaftsministerium am Dienstag in Saarbrücken mit. Daher seien die finanziellen Hilfen, die Bund und Länder gezahlt hätten, um Unternehmen in der Krise zu helfen, „von historischem Ausmaß“ gewesen. Seit April seien in verschiedenen Hilfsprogrammen mehr als 33 000 Bescheide erteilt worden. Hinzu kämen noch etliche Kreditprogramme.