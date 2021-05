Saarbrücken

Corona-Jahr 2020: Rund 100 Trauungen weniger in Saarbrücken

Im Corona-Jahr 2020 hat es in Saarbrücken weniger Trauungen gegeben. Insgesamt standen mit 759 Eheschließungen rund 100 weniger in der Statistik als 2019 (858), wie die Stadt auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa mitteilte. Derzeit würden Termine wieder nachgefragt, darunter auch von Brautpaaren, die ihre Hochzeiten vom vergangenen auf dieses Jahr verschoben hätten. Es gebe aber auch noch freie Termine, sagte ein Sprecher. Dieses Jahr seien bislang 180 Ehen in der saarländischen Landeshauptstadt geschlossen worden. Im Vergleichszeitraum in 2020 seien es 200 gewesen.