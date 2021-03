Saarbrücken/Berlin

Corona-Inzidenzwert im Saarland rückläufig

Innerhalb eines Tages sind im Saarland 25 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner, sank am Samstag auf 59,0 nach 64,4 am Vortag, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts in Berlin hervorgeht (Stand Samstag 3.41 Uhr. Den höchsten Inzidenzwert wies der Kreis Neunkirchen mit 82,9 auf, den niedrigsten der Kreis Merzig-Wadern mit 38,7.