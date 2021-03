Saarbrücken

Corona-Inzidenzwert im Saarland leicht gesunken

Innerhalb eines Tages sind im Saarland 33 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Das geht aus Zahlen hervor, die das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Sonntag veröffentlichte (Stand 16.00 Uhr). Die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner, sank demnach leicht auf 65,5. Am Vortag lag der Wert bei 66,4.