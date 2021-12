Koblenz

Corona-Inzidenz steigt in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen ist in Rheinland-Pfalz weiter gestiegen. Am Freitag betrug sie 150,8 nach 145,7 am Vortag, wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz mitteilte (Stand 11.10 Uhr). Dabei belief sich die Sieben-Tages-Inzidenz auf 81,8 neue Infektionen pro 100.000 geimpfte Menschen (Vortag: 79,1) und auf 314,4 pro 100.000 Ungeimpfte (Vortag: 303,4).