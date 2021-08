Mainz

Corona-Inzidenz sinkt etwas: Keine weiteren Toten

Koblenz (dpa/lrs). Die Sieben-Tage-Inzidenz der neuen Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist etwas gesunken. Am Samstag registrierten die Gesundheitsämter 76 neue Ansteckungen, wie das Landesuntersuchungsamt in Koblenz mitteilte. Damit fiel die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner auf 44,9. Am Freitag waren es 47,6 gewesen.