Mainz

Pandemiegeschehen

Corona-Inzidenz klettert: 21 weitere Todesfälle

Binnen eines Tages sind in Rheinland-Pfalz 14.476 neue bestätigte Corona-Fälle gezählt worden. Damit stieg die Sieben-Tage-Inzidenz im Land nach 1389,7 am Vortag auf 1460,1 am Mittwoch (Stand: 14.10 Uhr), wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz mitteilte. Damit setzte sich der zuletzt nur am vergangenen Wochenende zwischenzeitlich unterbrochene Anstieg der Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen fort. 21 weitere Menschen starben seit Dienstag den Angaben zufolge im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Damit liegt die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie im Land bei nunmehr 5141.