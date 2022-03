Mainz

RKI-Zahlen

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz zeigt nach unten

Nach dem Höchststand der Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz ist die Kennzahl für die Ausbreitung der Pandemie den zweiten Tag in Folge gesunken. Das Landesuntersuchungsamt gab die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag mit 1651,8 an. Am Mittwoch waren es 1695,3 Infektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gewesen.