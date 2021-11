Mainz

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz wieder unter 90

Die Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz ist nach fünf Tagen mit Werten über 90 wieder unter diese Schwelle gerutscht. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte am Dienstag 89,1 Infektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Am Sonntag waren es 95,3.