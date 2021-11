Mainz

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz wieder über 100

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz hat am Donnerstag die Schwelle von 100 überschritten. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte einen Wert von 104,1 (Stand 14.10 Uhr). Zuletzt war die Inzidenz am 9. September über der Marke von 100. Am Mittwoch waren es noch 92,9.