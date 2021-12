Mainz

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz wieder gestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist am Sonntag wieder etwas gestiegen. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte einen Wert von 270,5 – nach 267,0 am Vortag. Die Gesundheitsämter erfassten 711 Neuinfektionen an einem Tag (Stand 11.10 Uhr).