Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz weiter unter 100

Die Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz ist zum Wochenbeginn weiter unter der Schwelle von 100 geblieben. Die Gesundheitsämter meldeten am Freitag 527 neue Infektionen, wie das Landesuntersuchungsamt am Montag mitteilte. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg von 93,4 auf 95,0, nachdem dieser Wert in der vergangenen Woche die Schwelle von 100 zeitweise übertroffen hatte.