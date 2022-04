Mainz/Koblenz

Pandemie

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz weiter rückläufig

Die Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz geht weiter zurück. Der Wert der Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen lag am Dienstag bei 1384,1 (Stand 14.10 Uhr), wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz mitteilte. Am Vortag hatte der Wert bei 1446,0 gelegen, seit vergangenem Dienstag zeigen die Werte damit durchgehend nach unten. Auf die höchste Sieben-Tage-Inzidenz kam am Dienstag mit 2166,1 der Landkreis Kaiserslautern, die niedrigste entfiel auf die Stadt Landau mit 379,1.