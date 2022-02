Mainz

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz weiter leicht rückläufig

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist erneut leicht gesunken. Das Landesuntersuchungsamt meldete am Dienstag 1058,7 Infektionen auf 100 000 Einwohner in sieben Tagen. Am Montag waren es 1065,4.