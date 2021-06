Mainz

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz weiter gesunken

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist auf 24,6 gesunken. Das teilte das Landesuntersuchungsamt am Sonntag mit. Am Vortag hatte der Wert noch 25,5 betragen. Binnen eines Tages meldeten die Gesundheitsämter demnach 81 neue Ansteckungen. Es gab keinen weiteren Todesfall, der mit dem Virus in Verbindung gebracht wurde.