Mainz

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz über 100

Die Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz ist erstmals seit Januar wieder über den wichtigen Schwellenwert von 100 gestiegen. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100 000 Einwohner erreichte 106, wie das Gesundheitsministerium in Mainz am Sonntag mitteilte. Am Samstag hatte es noch einen Wert von 99,3 gemeldet.