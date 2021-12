Mainz

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz steigt wieder etwas

In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen wieder etwas gestiegen. Die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz lag am Sonntag (Stand: 11.10 Uhr) bei 319,9, wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz mitteilte. Am Vortag hatte der Wert 312,6 betragen, am Freitag war mit 322,1 den dritten Tag in Folge ein Höchststand erreicht worden. Der Behörde zufolge liegt die Sieben-Tages-Inzidenz nunmehr bei Geimpften bei 170,6, bei Ungeimpften bei 643,7 (Stand: Sonntag 11.10 Uhr).