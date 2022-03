Pandemie

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz steigt wieder

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen ist am Sonntag in Rheinland-Pfalz wieder gestiegen. Nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes lag der Wert der Infektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche bei 1131,1. Am Samstag war dieser Wert leicht gesunken. Er lag bei 1090,5 nach 1101,6 am Freitag. Zuvor war die Kennzahl für die Infektionsdynamik acht Tage lang unter 1000 geblieben.