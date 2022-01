Mainz

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz steigt wieder

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz ist am Sonntag wieder gestiegen. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte 863,7 Infektionen auf 100.000 Einwohner in einer Woche. Am Vortag hatte der Wert bei 850,1 gelegen. Binnen 24 Stunden sind 2247 Neuinfektionen registriert worden. Es wurden keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bekannt.