Koblenz

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz steigt wieder

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist wieder gestiegen. Der Kennwert bezogen auf je 100.000 Einwohner stieg von 362,7 am Samstag auf 377,9 am Sonntag, wie das Landesuntersuchungsamt in Koblenz mitteilte (Stand 11.10 Uhr).