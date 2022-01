Mainz

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz steigt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz hat den achten Tag in Folge einen Höchststand erreicht. Am Sonntag ermittelte das Landesuntersuchungsamt 666,4 Infektionen auf 100.000 Einwohner in einer Woche. Ein Tag zuvor waren es 634,7.