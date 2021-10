Koblenz

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz steigt weiter

Die Corona-Kennwerte in Rheinland-Pfalz sind auch am Wochenende weiter gestiegen. Bei den Neuinfektionen ermittelte das Landesuntersuchungsamt in Koblenz nach eigenen Angaben für Sonntag (Stand 11.10 Uhr) eine Inzidenz von 71,1 nach 67,9 am Samstag. Es wurden 217 neue bestätigte Fälle gemeldet. Von Samstag auf Sonntag registrierte das Landesuntersuchungsamt keine neuen Todesfälle.