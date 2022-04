Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz steigt auf 882,9

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz ist am Freitag auf 882,9 gestiegen. Das sind nach den Daten des Landesuntersuchungsamts deutlich mehr als am Donnerstag mit 716,0, aber noch weniger als eine Woche zuvor mit 920,2 Fällen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche.

Mainz (dpa/lrs). Die Gesundheitsämter registrierten 8639 Infektionen innerhalb von 24 Stunden (Stand 14.10 Uhr). Demnach waren in Rheinland-Pfalz am Freitag 156.074 Menschen infiziert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um 4 auf 5462.

Die Hospitalisierungsinzidenz erhöhte sich am Freitag von 4,64 auf 6,26. Die für die Belastungen im Gesundheitssystem wichtige Größe gibt die Zahl der Aufnahmen von Covid-Patienten in Krankenhäuser binnen einer Woche je 100.000 Einwohner an.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz verzeichnete am Freitag der Kreis Vulkaneifel mit 1945,7. Es folgten die Kreise Kaiserslautern (1246,2), Alzey-Worms (1230,9) und Germersheim (1198,4). Am niedrigsten war die Inzidenz mit 325,6 in der Stadt Landau.

