Mainz

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz steigt auf 315,5

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz steigt weiter. Das Landesuntersuchungsamt meldete am Sonntag 315,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen – nach 308,8 am Samstag. Die Gesundheitsämter registrierten 858 neue Corona-Infektionen, aber keinen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus (Stand 11.10 Uhr).