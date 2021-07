Mainz

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz steigt auf 16,7

Die Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist zum Wochenbeginn auf 16,7 gestiegen, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Dies ist der höchste Wert seit Mitte Juni. Am Sonntag waren es 16,3 Infektionen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen.