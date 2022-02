Mainz

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz steigt auf 1111,9

In Rheinland-Pfalz ist die Corona-Inzidenz leicht gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche kletterte von 1100,2 am Vortag auf 1111,9 am Sonntag. Das teilte das Landesuntersuchungsamt mit. Die Gesundheitsbehörden meldeten demnach innerhalb von 24 Stunden 2610 neue Corona-Fälle, ein weiterer Mensch starb an oder mit dem Virus (Stand 11.10 Uhr). Seit Beginn der Pandemie wurden im Bundesland 480.746 Corona-Infektionen registriert sowie 4869 Todesfälle im Zusammenhang mit Sars-CoV-2.