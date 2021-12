Mainz

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz steigt

Nach den Weihnachtsfeiertagen registrieren die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz wieder deutlich mehr Corona-Infektionen. Am Donnerstag waren es nach Angaben des Landesuntersuchungsamts 1677 (Stand 14.10 Uhr) – so viele wie seit dem 17. Dezember nicht mehr. Am Mittwoch waren 1401 Fälle neu hinzugekommen.