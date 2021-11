Plus Rheinland-Pfalz

In Richtung 2G: Landesregierung will Warnstufensystem überarbeiten – das könnte vor allem Ungeimpfte treffen

Rheinland-Pfalz will sein dreistufiges Corona-Warnsystem verschärfen. Das Land bewegt sich damit in Richtung 2G, was bedeutet, dass nur noch Geimpfte oder von Corona Genesene Zugang zu bestimmten Bereichen des öffentlichen Lebens haben. Die neuen Regeln könnten ab nächster Woche gelten, zuvor steht am Donnerstag die Ministerpräsidentenkonferenz an. Neben Rheinland-Pfalz beschlossen weitere Bundesländer, das 2G-Modell einzuführen.