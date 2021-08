Mainz

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz so hoch wie Anfang Juni

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz hat zum Wochenbeginn den höchsten Wert seit 1. Juni erreicht. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte am Montag (Stand 14.10 Uhr) einen Wert von 32,9 Infektionen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen. Am Sonntag waren es 30,2.