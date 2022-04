Koblenz

Fallzahlen

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz sinkt weiter

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz ist am Donnerstag weiter zurückgegangen. Der Wert lag bei 772,5 nach 863,7 am Mittwoch, wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz mitteilte (Stand 14.10 Uhr). Die Hospitalisierungsinzidenz sank von 7,52 auf 6,55. Laut LUA gab es 5607 neue bestätigte Corona-Fälle.