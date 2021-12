Mainz

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz sinkt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist am Dienstag weiter zurückgegangen. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte einen Wert von 254,3 nach 264,6 am Vortag. Die Gesundheitsämter erfassten 1890 Neuinfektionen an einem Tag (Stand 14.10 Uhr). Derzeit sind demnach nachweislich 37.414 Menschen mit Sars-Cov-2 infiziert.