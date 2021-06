Mainz

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz sinkt weiter

Die Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz ist am Sonntag auf den niedrigsten Wert seit mehr als acht Monaten zurückgegangen. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte einen Wert von 17,0. Am Samstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 17,3, vor einer Woche waren es 24,6.