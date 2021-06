Mainz

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz sinkt unter 10

Nach knapp neun Monaten ist die Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz erstmals wieder unter zehn gesunken. Sie lag am Samstag bei 9,5, wie das Landesuntersuchungsamt am Samstag in Koblenz mitteilte. Am Vortag hatte der Wert, der die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche erfasst, bei 10,1 gelegen. Eine einstellige Inzidenz gab es in Rheinland-Pfalz letztmals am 26. September 2020 (9,6).