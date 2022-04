Mainz

Neuinfektionen

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz sinkt leicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz ist am Samstag leicht auf 862,6 gesunken. Das ist nach den Daten des Landesuntersuchungsamts etwas weniger als am Vortag mit 882,9. Vor einer Woche hatte die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen rund 900 betragen. Die Gesundheitsämter registrierten am Samstag 1365 neue Infektionen innerhalb von 24 Stunden (Stand 11.10 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus blieb bei 5462.