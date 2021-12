Mainz

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz sinkt langsam

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist zum Wochenbeginn auf weiter hohem Niveau leicht rückläufig. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte am Montag einen Wert von 264,6 nach 270,5 am Sonntag. Die Gesundheitsämter erfassten 1527 Neuinfektionen an einem Tag (Stand 14.10 Uhr). Derzeit sind demnach 37 194 Menschen mit Sars-Cov-2 infiziert.