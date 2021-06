Koblenz

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz sinkt auf 7,3

Die Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz sinkt erneut. Das Landesuntersuchungsamt in Koblenz ermittelte am Mittwoch nach eigener Auskunft einen Wert von 7,3 neuen Infektionen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen. Am Dienstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 8,0, vor einer Woche waren es 12,6 gewesen.