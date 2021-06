Mainz

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz sinkt auf 5,7

Seit dem 1. Juni geht es runter mit den Corona-Zahlen in Rheinland-Pfalz – und der Trend hält an: Am Freitag registrierte das Landesuntersuchungsamt 5,7 Infektionen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen. Am Donnerstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 6,2, vor einer Woche bei 10,1 – und vor einem Monat bei 45,1.