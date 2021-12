Mainz

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz sinkt auf 223

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist auf 223,0 zurückgegangen. Das teilte das Landesuntersuchungsamt am Donnerstag mit. Am Mittwoch waren 233,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen ermittelt worden. Die Gesundheitsämter erfassten 1809 Neuinfektionen an einem Tag (Stand 14.10 Uhr). Derzeit sind demnach nachweislich 38 110 Menschen mit Sars-Cov-2 infiziert.