Mainz

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz sinkt

Die Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz ist am Samstag gefallen. Die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen lag bei 1092,6 – nach 1121,2 am Freitag. Am Samstag registrierten die Gesundheitsämter 2367 neue Fälle, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte.