Koblenz

Pandemie

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz rückläufig

Sowohl die Zahl der Corona-Neuinfektionen als auch die der in Krankenhäusern aufgenommenen Covid-Patienten binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner sind in Rheinland-Pfalz rückläufig. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz ging von 936,6 am Dienstag auf 863,7 am Mittwoch zurück, die Hospitalisierungsinzidenz von 8,29 auf 7,52 (Stand: Mittwoch 14.10 Uhr), wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Mittwoch in Koblenz mitteilte.