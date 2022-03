Mainz

Pandemie

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz leicht rückläufig

Nach dem Höchststand am vergangenen Freitag ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz den dritten Tag in Folge leicht zurückgegangen. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte am Montag einen Wert von 1561,0 Infektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Am Sonntag waren es 1579,1 und am Freitag noch 1633,6.