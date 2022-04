Koblenz/Mainz

Pandemie

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz leicht gesunken

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz ist leicht zurückgegangen. Sie betrug am Dienstag 963,6, wie das Landesuntersuchungsamt in Koblenz mitteilte (Stand 14.10 Uhr). Am Montag hatte der Wert noch bei 1013,5 gelegen. Die Inzidenz beschreibt die Zahl neuer, gemeldeter Ansteckungen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner.