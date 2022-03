Pandemie

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz leicht gesunken

Nach einem steilen Anstieg ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz am Samstag leicht zurückgegangen. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte einen Wert von 1090,5 nach 1101,6 am Freitag. Zuvor war die Kennzahl für die Infektionsdynamik acht Tage lang unter 1000 Infektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche geblieben.