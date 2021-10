Mainz

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz leicht gesunken

Die Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz ist am Samstag leicht gesunken. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte einen Wert von 95,7 Infektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Am Freitag waren es 97,5, vor einer Woche noch 68,6.