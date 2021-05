Mainz

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz leicht gestiegen

Die Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist am Sonntag wieder leicht gestiegen. Das Landesuntersuchungsamt gab die Sieben-Tage-Inzidenz mit 78,2 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner an (Stand 11.10 Uhr). Am Vortag lag der Wert bei 76,2.