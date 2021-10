Mainz

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz klettert weiter nach oben

Die Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz ist am Dienstag auf den höchsten Stand seit Mitte September gestiegen. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte einen Wert von 78,9 Infektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Am Montag waren es 74,4.