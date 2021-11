Mainz

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz klettert auf 140

Die Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz steigt auch zu Wochenbeginn weiter an. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen lag nach Angaben des Landesuntersuchungsamts vom Montag bei 140,5 (Stand 11.10 Uhr). Die Hospitalisierungsinzidenz – also die Krankenhausaufnahmen von Covid-19-Patienten pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen – stieg von 3,0 auf 3,4. Von den verfügbaren Betten auf den Intensivstationen waren 5,44 Prozent mit Covid-19-Kranken belegt, etwas mehr als am Vortag (5,13). Bei den Werten handelt es sich um die drei Leitindikatoren zur Beurteilung der aktuellen Entwicklung der Pandemie.