Mainz

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz jetzt über 80

Die Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz ist am Mittwoch über die Schwelle von 80 gesprungen. Nach Angaben des Landesuntersuchungsamts kamen innerhalb einer Woche 87,2 Infektionen auf 100.000 Einwohner neu hinzu. Am Dienstag waren es 78,9.